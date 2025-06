Bando aperto per chiese e edifici di culto

L’amministrazione comunale informa che è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi provenienti dagli oneri di urbanizzazione secondaria destinati alle chiese e agli altri edifici religiosi. Per l’esercizio 2025 è disponibile l’importo complessivo di 100mila euro, già previsto nel bilancio dell’ente. Fino alle 24 del prossimo 1° luglio, gli enti titolari o aventi disponibilità giuridica di edifici di culto possono presentare domanda di contributo per interventi di nuova costruzione, ampliamento, manutenzione straordinaria o adeguamento normativo che non siano ancora stati avviati. La richiesta, redatta sul modulo predisposto dal Comune, dovrà riportare la dicitura “Richiesta di contributo da oneri di urbanizzazione secondaria per chiese ed altri edifici religiosi” ed essere trasmessa mediante posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], corredata di tutta la documentazione indicata nell’avviso e nel relativo regolamento comunale. Il servizio edilizia privata procederà alla verifica delle istanze ricevute e potrà richiedere eventuali integrazioni qualora la documentazione risulti incompleta. Al termine dell’istruttoria, i contributi saranno ripartiti secondo i criteri stabiliti dal Regolamento e nei limiti delle risorse disponibili. Il testo integrale dell’avviso, il regolamento e la modulistica sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio edilizia privata all’indirizzo [email protected] oppure la direzione del settore tecnico all’indirizzo [email protected].