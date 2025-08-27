Innovazione nello stoccaggio dell’idrogeno, un tifernate nel gruppo ricerca

C’è anche un tifernate nel progetto di ricerca dell’Unipg, che punta a un’innovativa modalità di stoccaggio dell’idrogeno, finanziato per oltre due milioni di euro. Il progetto è infatti coordinato dal professor Federico Rossi, ordinario di “Fisica Tecnica“ al Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia che ha ottenuto un consistente finanziamento nell’ambito del Bando per il “Fondo Italiano per la Scienza“, promosso dal Ministero. La ricerca UniPg, dal titolo “Alternative Hydrogen Storage by Enclathration“ infatti sarà destinataria di risorse per oltre due milioni, risultando tra le proposte selezionate a livello nazionale per "l’elevato valore scientifico e innovativo". Lo studio si concentra sullo sviluppo di tecnologie avanzate per lo stoccaggio dell’idrogeno tramite il processo di "enclatration, una modalità promettente e sicura per immagazzinare idrogeno in forma solida all’interno di strutture cristalline simili ai clatrati". Questo approccio innovativo potrebbe rappresentare una svolta per la transizione energetica, contribuendo allo sviluppo di soluzioni sostenibili e ad alta efficienza per l’economia dell’idrogeno. Una componente fondamentale del progetto sarà anche la formazione di una nuova generazione di ricercatori: sono infatti previste nove borse di contratto di ricerca, destinate ai giovani altamente qualificati che saranno coinvolti attivamente nelle attività sperimentali e modellistiche dello studio. "Con questo risultato l’Università degli Studi di Perugia conferma il proprio ruolo di eccellenza nella ricerca scientifica a livello nazionale ed europeo nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle tecnologie sostenibili, rafforzando il ruolo strategico della ricerca pubblica per il futuro energetico dell’Italia, offrendo, al tempo stesso, nuove opportunità concrete di crescita per giovani talenti della comunità scientifica nazionale", si legge in una nota.