Cordata tutta italiana acquisisce UniverGas

FIRENZEUniverGas Italia passa di mano dal gruppo Usa Ugi Corporation alle italiane Goldengas, Scg Gas di Socogas Group e Gruppo Beyfin, che ne acquisiscono il controllo paritetico. Il passaggio di proprietà è stato perfezionato presso lo studio notarile Canali di Parma.

Gruppo Goldengas, Socogas Group e Gruppo Beyfin Spa tutte a guida e capitale interamente italiani, sono aziende attive sul territorio nazionale nella distribuzione di gpl, prodotti petroliferi, carburanti tradizionali e sostenibili per autotrazione e combustione. Le tre realtà italiane sono tra i principali player nella distribuzione capillare di gpl combustibile flessibile, a basso impatto ambientale, con un prezzo stabile per i consumatori nella delicata e incerta stagione della transizione energetica. Anche per questo Gruppo Goldengas, SCG Gas di Socogas Group e Gruppo Beyfin Spa sono accomunati dall’idea di investire nel settore con progetti di espansione di mercato.

Secondo i dati di Assogasliquidi sono oltre 28 milioni le bombole in circolazione, 1,5 milioni di piccoli serbatoi; 7 milioni le famiglie italiane che utilizzano GPL, soprattutto nelle aree off grid, non metanizzate.

Il nuovo Consiglio di amministrazione di Univergas Italia srl è quindi formato da Beatrice Niccolai di Beyfin (a sinistra nella foto), Federico Petrolini di Goldengas e Patrizia Zucchi di Socogas Group, che ne è la presidente.

UniverGas Italia srl è una realtà diffusa su gran parte del territorio nazionale, ha 5 depositi e un volume di vendite di 58 mila tonnellate di gpl che genera un fatturato di 75 milioni di euro.