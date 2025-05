Terni, 25 maggio 2025 – Incidente stradale nel pomeriggio di domenica 25 maggio, poco dopo le 16,30, sulla strada che da Terni porta al paese di Marmore.

Due le auto coinvolte nell’incidente: lievi ferite per i cinque occupanti. Le auto sono state poi messe in sicurezza dalla squadra dei vigili del fuoco della centrale e le persone estratte dagli abitacoli sono state affidate alle cure del 118. Sul posto per i rilievi la polizia locale.