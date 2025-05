Provoca incidente e scappa. Denunciato dai carabinieri

GUBBIO - Un 43enne eugubino è stato denunciato dai carabinieri di Gubbio perché ritenuto responsabile di aver provocato un incidente stradale, di non essersi fermato e di non aver soccorso la vittima. I fatti sono avvenuti in località Camporeggiano, dove i militari avevano posizionato un posto di blocco e avevano intimato l’alt a un’auto e a un furgone che stavano superando una serie di vetture incolonnate, in una zona dove la manovra non era permessa. Vedendo i carabinieri, l’automobile ha improvvisamente frenato e il furgone che la seguiva l’ha tamponata da dietro. Mentre l’auto accostava, però, il conducente del furgone ha prima finto di fermarsi per poi scappare in direzione Umbertide. Grazie agli accertamenti avviati, durante i quali sono state utilizzate anche le immagini del sistema di videosorveglianza della zona, i militari sono riusciti a rintracciare il 43enne eugubino nell’immediata periferia di Gubbio e ad identificarlo come il conducente del furgone. L’uomo aveva la patente di guida revocata e il mezzo era privo di assicurazione pertanto, a suo carico, sono state emesse multe per le violazioni al Codice della strada commesse e il furgone è stato posto sotto sequestro. Per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia per la fuga e omissione di soccorso agli occupanti dell’autovettura tamponata a seguito di sinistro stradale con feriti, visto che la passeggera del veicolo ha riportato lesioni con cinque giorni di prognosi.