Dalle idee alle attività d’impresa. I giovani nel mercato del lavoro

Le idee dei giovani che si trasformano in concreti progetti imprenditoriali, in un territorio in cui la disoccupazione giovanile è ormai cronica. Si è concluso con la consegna degli attestati ai giovani partecipanti il corso di autoimprenditorialità giovanile “Dall’Idea all’Azione”, promosso dal Progetto Policoro della Diocesi di Terni-Narni-Amelia. "E’ stato il vescovo Francesco Antonio Soddu – riporta la Diocesi ternana nel suo sito on line – a consegnare gli attestati insieme al coordinatore del Progetto Policoro don Daniele Martelli e al referente diocesano Valerio Nevi che ha curato la programmazione e realizzazione del progetto formativo, insieme al nuovo animatore di comunità Riccardo Befani, presenti i membri dell’equipe e il referente regionale del progetto don Marco Rufini".

“Dall’Idea all’Azione” si è articolato su otto moduli formativi sia teorici che pratici, svolti da marzo a maggio scorsi, "con lo scopo di trasformare le idee dei giovani partecipanti in progetti imprenditoriali solidi e finanziabili, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato e cogliere le opportunità disponibili come strumenti di finanziamento: microcredito, bandi pubblici, crowdfunding e social lending, e con l’obiettivo di agevolare l’accesso a risorse economiche necessarie per l’avvio e lo sviluppo dell’attività".

"A rendere ancora più prezioso il percorso -aggiunge la Diocesi – è stato il contributo di docenti di alto profiloe professionisti di grande esperienza". L’affiancamento dei giovani imprenditori comunque prosegue. Al termine del corso, infatti, è possibile un servizio di mentoring individuale al Centro Diocesano, "per supportare i giovani nei primi passi concreti verso l’avvio d’impresa".