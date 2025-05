Terrore in villa, banda di rapinatori armati fa irruzione nella notte

Terni, 25 maggio 2025 - Rapina nella notte in una villa di proprietà di un imprenditore in Strada Santa Filomena, in zona periferica. Tra le una e le due, tre banditi a volto coperto e armati di pistola (che per gli investigatori della polizia potrebbe trattarsi di un'arma giocattolo) hanno fatto irruzione nella villa svegliando l'imprenditore e i familiari presenti, tra cui una figlia.

I banditi, che hanno fatto riconoscere un accento italiano, si sono impossessati di 3mila euro in contanti e due pistole, essendo l'imprenditore un collezionista di armi. Tra la refurtiva ci sarebbero anche due Rolex. L'uomo sarebbe stato legato, né lui, né i familiari presenti hanno comunque riportato ferite.

All'esterno della villa, almeno un complice avrebbe atteso i rapinatori alla guida di un'auto con cui la banda ha fatto perdere le proprie tracce. L' imprenditore ha subito dato l'allarme; le indagini sono condotte dalla polizia.

Stefano Cinaglia