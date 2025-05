Ancora un incidente. Ferito automobilista

MONTONE - Un brutto incidente - per fortuna alla fine rivelatosi senza gravi conseguenze - ha funestato ancora una volta l’alto Tevere ieri pomeriggio. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la Sp 201 presso la località montonese di Corlo. Dalle ricostruzione dei carabinieri di Umbertide, giunti sul posto per i rilievi, si sarebbe trattato di un tamponamento che ha coinvolto un furgone Iveco Daily e una Fiat Punto. Il furgone, per cause al vaglio degli inquirenti, ha impattato violentemente l’utilitaria, il cui conducente, un 64enne di Corlo, ha avuto la peggio. Soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con due ambulanze, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso a bordo dell’elisoccorso Nibbio. La prognosi comunque non è riservata e le sue condizioni non sarebbero gravi. A riportare lievi danni anche il conducente del furgone - un cittadino albanese di 43 anni - che è stato trasportato in ambulanza per controlli all’ospedale di Umbertide in via precauzionale. Sul luogo del sinistro anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello. Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora e mezzo mentre la polizia locale di Montone è intervenuta per la gestione della viabilità. Solo pochi giorni fa un altro grave incidente, stavolta puttroppo mortale era accaduto nel territorio, tra Umbertide e Pierantonio lungo la Tiberina 3 bis. Vittima un motociclista, Marco Cecchetti, di Monte Santa Maria Tiberina.

Pa.Ip.