Prima gli spruzza lo spray, poi lo ferisce con una lama: centro violento

Perugia, 12 luglio 2025 - Prima gli ha spruzzato al volto dello spray al peperoncino, poi ha tirato fuori una lama e lo ha aggredito, ferendolo per fortuna in maniera non grave. Lite finita nel sangue questa mattina, nei pressi di piazza IV Novembre tra un tunisino classe 2004, la vittima, e un nordafricano che poi si è dileguato nei vicoli del centro. Sentito dalla Polizia, intervenuta nell'ambito dei controlli di Umbria Jazz, la vittima ha riferito di essere stato avvicinato da un uomo che, senza un apparante motivo, gli ha spruzzato lo spray per poi colpirlo con un’arma da taglio. Il malvivente, in seguito, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti, vista la lesione al volto riportata dal tunisino, hanno quindi richiesto l’intervento del personale del 118 che ha accompagnato il 21enne all'ospedale per le cure necessarie. Sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato, anche mediante la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti, finalizzati a individuare l’autore del reato e a ricostruire la dinamica dell’accaduto.