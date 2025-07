Oprah Winfrey, la regina della tv americana in Umbria. Il weekend fra tartufi e passeggiate a Todi

Todi (Perugia), 12 luglio 2025 – Prima a spasso per Todi col primo cittadino Antonino Ruggiano poi a caccia di tartufo nelle colline umbre, ospite della famiglia Balestra, proprietaria della Sabatino Tartufi, una delle principali aziende multinazionali attive nel mondo dello speciality food. Nei giorni scorsi una delle più famose conduttrici televisive, opinionista e scrittrice a livello mondiale, Oprah Winfrey, è arrivata in Umbria dove ha trascorso un lungo week-end, stregata dalle bellezze artistiche, ma anche dai paesaggi del "cuore verde" d'Italia. Circondata da una natura incontaminata, Oprah ha esplorato i segreti della ricerca del tartufo, simbolo della gastronomia umbra, sotto la guida esperta dei tartufai della zona.

Oprah durante la caccia al tartufo

La visita nella città di Jacopone "La Winfrey è una celebrità mondiale di una empatia disarmante", racconta il sindaco di Todi. Oprah, che è innamorata dell'Umbria da molti anni, ha detto al primo cittadino di apprezzare moltissimo questa dimensione, "nella quale l'elemento urbano si concilia e compenetra in modo perfetto con la campagna circostante, in un equilibrio sempre più ambito da chi, come lei, è alla ricerca di un buen retiro. "Si è rivelata subito una persona eccezionale - confessa Ruggiano - con tante curiosità e un vero interesse a comprendere le culture dei luoghi dove si trova. Oltre che della città, della sua storia e delle sue caratteristiche, mi ha piacevolmente 'interrogato' anche sulla politica italiana e statunitense".