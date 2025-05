Assistenza ai più fragili. E’ un’emergenza

L’assistenza degli anziani più fragili è una delle grandi emergenze del nostro tempo. Un’emergenza diffusa, evidente ma anche disconosciuta. E’ accanto a noi ma spesso preferiamo rimuoverla. Un’emergenza che nasce dall’invecchiamento della popolazione dalla difficoltà di riuscire ad avere sostegno economico e servizi pubblici dedicati, ma anche a livello di tenuta sociale dallo sfilacciamento dei rapporti familiari.

Ci sono anziani che sono soli perché non hanno figli o altri parenti vicino, ci sono anziani che pur avendo figli e parenti non hanno nessuno che vuole o è in grado di occuparsi di loro, ma nella stragrande maggior parte dei casi a farsene carico sono ancora le donne. Un quadro chiaro delle difficoltà emerge ad esempio dalla ricerca Family (Net) Work del luglio 2024 su un campione di 2.015 famiglie aderenti ad Assindatcolf e Webcolf: per una badante in media se ne va oltre il 50% del reddito mensile di una famiglia, una spesa insostenibile non solo per i nuclei a basso reddito, ma anche per il ceto medio.

Trovare una badante inoltre è diventata un’impresa sempre più ardua perché manca il ricambio generazionale: se nel 2014, su 100 badanti, 24 avevano meno di 40 anni e 12 più di 60 anni, nel 2023, la quota di under 40 risulta quasi dimezzata (14,2%), mentre quella over 60 raddoppia (29,1%). E’ questo uno dei motivi per cui sempre più donne sono costrette a rinunciare al lavoro.

Tra il 2018 e il 2023, a fronte di un incremento generalizzato dell’occupazione femminile, la quota di donne che scelgono di non lavorare per motivi di carattere familiare, sono passate da 2.525 mila a 2.659 mila (+5,3%.rispetto al 2018). Soprattutto fra le 55-64enni: 219mila (il 34,7% in più rispetto al 2018).

Purtroppo si fanno attendere le soluzioni a supporto delle famiglie che devono affrontare questa emergenza. E’ evidente che il problema richiede priorità da parte della Politica. Un grande aiuto sarebbe almeno che alla voce welfare familiare fossero previsti deducibilità fiscale o credito d’imposta del costo del lavoro domestico.