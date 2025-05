Arezzo, 24 maggio 2025 – Su 104 Comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto solo 7 contrari all'approvazione delle Tariffe dei rifiuti ed 8 i Comuni astenuti

Milighetti: “Sistema fuori controllo sia per la tenuta dei bilanci comunali sia per la tassazione sui cittadini”

L'attuale meccanismo tariffario, che impone un limite di aumento del 5% delle tariffe Tari alla luce del metodo tariffario Rifiuti Arera, se da una parte limita gli aumenti ai cittadini che sarebbero sconsiderati, dall'altra sta comportando la creazione dei debiti che dovranno essere riconosciuti al gestore Sei entro la scadenza del contratto del 2033 e che si ripercuoteranno nel futuro nelle amministrazioni locali e nei cittadini. Rispetto agli oltre 35 milioni cumulati nell'ultimo triennio dall'intero Ato Sud (Arezzo, Grosseto,Siena) composto da 18 ambiti, l'area Valdichiana risulta esposta per 4,7 milioni. "Visto che tutti i Comuni poi si lamentano degli aumenti che poi ricadono sui cittadini e dei costi degli insoluti che rimangono a carico dei bilanci, sarebbe necessario che nelle sedi opportune ognuno si preoccupi di cambiare un sistema che si è dimostrato fallimentare con un aumento vertiginoso nel corso degli anni del costo del servizio" dichiara il vicesindaco Devis Milighetti. "Visto che il costo totale dei servizi relativi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti per i 104 comuni ammonta ad oltre 258 milioni di euro per i con un incremento di 22 milioni rispetto all'anno precedente, forse sarebbe necessario affrontare il problema rendendosi conto che tale sistema ha fallito. Purtroppo, come nell'ultima assemblea di approvazione, troppe volte il Comune di Castiglion Fiorentino si è trovato solo ad opporsi a tali battaglie ” conclude Milighetti. Nel prossimo mese il Comune sarà costretto ad approvare quanto imposto dall'assemblea ATO a maggioranza e, per quanto possibile, continuerà come già fatto negli anni passati con proprie risorse a sostenere le famiglie più fragili con contributi in base all'indicatore ISEE