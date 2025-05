Arezzo, 25 maggio 2025 – Nuovo centenario a Castiglion Fiorentino.

Oggi è il compleanno di Giuseppe Badini.

Gli auguri del sindaco Agnelli.

“Auguri a Giuseppe Badini, per i suoi 100 anni, oggi festeggiati pur muovendo pochi passi, fino a pochi anni addietro ambulante in tanti mercati in cui vendeva i prodotti del nostro territorio. Buon compleanno Beppe”.

Sono questi gli auguri del sindaco Mario Agnelli rivolti prima di persona e poi via social a Giuseppe Badini, il nuovo centenario del comune di Castiglion Fiorentino.

Ed oggi pomeriggio festa grande in casa Badini insieme ai nipoti e i tanti amici che insieme al “giovanotto” Beppe ricorderanno i tanti momenti passati insieme.

Del resto i centenari al pari di tutti i “nonni” rappresentano un prezioso strumento di memoria per la comunità e per le future generazioni.

Sono una testimonianza diretta di un passato che rischia di essere dimenticato e che tutti noi abbiamo il dovere di trasmettere perché senza passato non si può costruire il futuro.