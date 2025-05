Marconi di San Giovanni, campioni italiani di robotica under 14

Arezzo, 24 maggio 2025 – Il giorno mercoledì 28 maggio 2025 alle ore 15 presso la sede della scuola secondaria di I grado dell'I.C. "G. Marconi" di San Giovanni Valdarno, Via XXV Aprile n.59, sarà presentata la squadra di studenti che, alle ultime gare nazionali di robotica tenutesi a Pescara lo scorso aprile, ha conquistato il titolo di CAMPIONI ITALIANI di ROBOTICA under 14 e che pertanto parteciperà alle competizioni EUROPEE che si terranno a Bari il prossimo 4 giugno.

«La nostra scuola è impegnata da tempo sul fronte dell'innovazione tecnologica e questo risultato premia l'impegno di docenti e studenti.

Lo straordinario successo raggiunto ha suscitato l'interesse anche di un'azienda del territorio fortemente impegnata nella ricerca di talenti da indirizzare nel settore tecnologico. Pertanto in occasione della conferenza stampa sarà formalizzata una collaborazione futura tra scuola e azienda.

La squadra vincitrice sarà ricevuta anche dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (Ministero dell'Istruzione e del Merito) per le congratulazioni e un incoraggiamento per l'importante appuntamento europeo.

Per il nostro istituto, una scuola Toscana della provincia di Arezzo, è un grandissimo onore e privilegio avere l'opportunità di rappresentare tutte scuole italiane ai campionati Europei. Pertanto saremo lieti della presenza di un vostro corrispondente» dice il Dirigente Scolastico

prof.ssa Emilia Minichini.