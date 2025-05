ARezzo, 24 maggio 2025 – Paolo Pernici ancora alla guida di Cna Valdarno

L’assemblea elettiva si è svolta a San Giovanni Valdarno ed è stata preceduta da un incontro con gli studenti dell’ISIS

Paolo Pernici è stato riconfermato alla presidenza di CNA Valdarno. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea elettiva che si è svolta nell’auditorium dell’ISIS Valdarno, l’ultima delle cinque nel territorio provinciale che è stata anch’essa preceduta da un incontro con gli studenti che hanno partecipato al contest “Artigiani in classe” presentando un progetto che si è così candidato al premio “Imprenditori del futuro”. Il riconfermato Presidente, che è anche alla guida di Federmoda CNA Toscana, ha sottolineato per prima cosa l’importanza del rapporto con gli studenti e con gli Istituti scolastici: “è una collaborazione che in Valdarno abbiamo messo in atto ormai da diversi anni con giornate di incontro o con progetti speciali, in particolare nei settori della meccanica, della moda e del benessere. Abbiamo coinvolto non soltanto gli istituti superiori, ma anche le scuole medie convinti che da lì già nasce la possibilità di formare nuove generazioni di artigiani. Venendo poi alle questioni legate all’economia del territorio, la vallata ha registrato vari episodi di criminalità che destano preoccupazione negli operatori economici, sui quali abbiamo sensibilizzato le istituzioni e le forze dell’ordine. Da un paio d’anni, infine, il Valdarno deve fare i conti con la crisi del comparto moda, che è determinate per il nostro territorio che rappresenta un vero e proprio distretto diffuso di tutte le aree del settore. Insieme alle altre associazioni di categoria siamo quindi mobilitati per costruire politiche che siano utili a proteggere e a rilanciare il lavoro di tante aziende, piccole e grandi, del Valdarno”. Anche dalla Dirigente scolastica Lucia Bacci sono venute parole di apprezzamento per l’iniziativa: “La collaborazione tra scuola e impresa rappresenta oggi una leva strategica per formare cittadini competenti, consapevoli e pronti ad affrontare le sfide del mondo del lavoro. In questo percorso, il rapporto dell’Isis Valdarno con la CNA e con gli imprenditori del nostro territorio è fondamentale: insieme costruiamo ponti tra la formazione e la realtà produttiva, valorizzando il sapere e il saper fare. Ringrazio quindi la CNA e tutti gli imprenditori presenti per il loro impegno e per la fiducia che ripongono nei nostri studenti: è così che si cresce una comunità”. A rendere ancora più significativa l’iniziativa anche la presenza del Sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi: “Si tratta sicuramente di un progetto molto importante”, ha dichiarato Valentina Vadi, “che mette in collegamento diretto la scuola con il mondo del lavoro e consente ai ragazzi e alle ragazze di mettersi alla prova e testare le proprie capacità autoimprenditoriali. Un ringraziamento a CNA, che ha promosso questo contest, e all’ISIS Valdarno sempre attento a fornire ai propri studenti le migliori opportunità formative”. Dopo l’intervento della Direttrice generale di CNA Arezzo Edi Anasetti, i ragazzi hanno ascoltato le testimonianze di Emanuele Bicocchi, orafo e gioielliere, Mauro Bigazzi, artigiano del settore elettrico, Aldo Cappetti, maestro artigiano pellettiere, con i quali si sono confrontati sul loro progetto.