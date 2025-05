Un’estate di apprendimento e divertimento con La Penna Magica

Arezzo, 24 maggio 2025 – Un’estate tra apprendimento e divertimento con La Penna Magica di Arezzo. Il centro didattico dell’Istituto di Agazzi ha avviato il conto alla rovescia verso la seconda edizione dei “Summer Lab” che, a partire da lunedì 16 giugno, proporranno sette laboratori rivolti a bambini e ragazzi in età scolare e prescolare dove il gioco diventerà uno strumento per rafforzare le competenze individuali e per vivere esperienze innovative tra creatività, socialità e crescita personale. La prima data fissata sul calendario è venerdì 30 maggio quando terminerà la fase di preiscrizione alle attività che, condotte in orario mattutino tra le 8.30 e le 13.00, saranno ospitate dai nuovi locali de La Penna Magica in via Montefalco con la collaborazione di educatrici e psicologhe del centro per l’età evolutiva Futurabile.

I sette laboratori saranno previsti in piccoli gruppi organizzati per fasce d’età per una proposta su misura, costruita attorno a bisogni, interessi e passioni dei partecipanti. A testimoniare questa finalità è, ad esempio, “Primary Lab” che è stato ideato per i bambini all’ultimo anno della scuola dell’infanzia che verranno coinvolti in un percorso di pre-alfabetizzazione tra gioco e scoperta per prepararsi al passaggio alla classe prima, mentre “City Lab” e “Mappe Lab” sono rivolti ai ragazzi più grandi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. La prima proposta sarà finalizzata ad acquisire autonomie e abilità sociali direttamente nei diversi contesti cittadini, mentre la seconda è orientata alla costruzione delle mappe concettuali per aiutare e facilitare lo studio. Ben quattro, invece, saranno i laboratori a tema per gli alunni delle scuole primarie: “Creativity Lab” per sviluppare le capacità di espressione tra narrativa e scrittura creativa, “English Lab” per potenziare la conoscenza della lingua inglese tra vocabolario, grammatica e conversazione, “Emoji Lab” per conoscere e riconoscere le varie sfumature delle emozioni e “Ability Lab” per incrementare le capacità funzionali nei diversi contesti di vita quotidiana. I percorsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a [email protected] o contattare i numeri 331/72.17.936 o 0575/91.51.631. «I “Summer Lab” - commenta la dottoressa Francesca Piomboni del centro La Penna Magica, - sono una proposta per sostenere lo sviluppo di competenze cognitive, emotive e relazionali attraverso giochi educativi, attività artistiche, letture animate e momenti di socializzazione in cui valorizzare l’unicità di ogni bambino e ogni bambina. Il tutto, a pochi passi dal centro cittadino, in un clima sereno e stimolante dove ogni esperienza diventa occasione di crescita e scoperta».