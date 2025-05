Padre e figlia diventano campioni italiani

CITTÀ DI CASTELLO – Una famiglia da podio: padre e figlia a distanza di due anni si sono laureati campioni italiani di atletica e Triathlon nelle rispettive categorie. Nel 1999 anche la mamma è stata campionessa italiana giovanile in ginnastica artistica. Protagonisti sono Claudio Galliani, 40 anni, docente di Scienze motorie e sportive presso l’Istituto di istruzione secondaria superiore Città di Sansepolcro (Arezzo), la figlia Matilde, 11 anni e la mamma Erika Alunni, 34 anni, istruttrice di nuoto. Nel 2023, Matilde aveva conquistato il titolo di campionessa italiana di Ocr gare di corsa ad ostacoli, che abbinano alla corsa il superamento di ostacoli sia naturali (scavalcare tronchi d’albero, attraversare fiumi, superare rotoballe di fieno), sia artificiali (muri di legno di varie altezze da superare, prove di equilibrio, prove in sospensione). La gara si era svolta a Villar Dora (Torino). Attualmente è in forza alla Libertas Città di Castello e si allena con il preparatore Paolo Tanzi. A distanza di due anni, qualche giorno fa, è giunto in famiglia un altro successo sportivo che ha visto, questa volta, salire sul podio più alto il papà Claudio ai Campionati italiani Triathlon Cross (la variante del triathlon classico con mtb e trail running invece che con bici e corsa su strada) a Gavoi (Nuoro). Iscritto con la squadra "Triathlon Altotevere" sezione della Atletica Avis Sansepolcro, ma da sempre residente a Città di Castello, Claudio Galliani si allena costantemente in piscina e su e giù per le colline del comprensorio. "Una famiglia di sportivi di professione e passione che con i risultati prestigiosi conquistati rappresenta al meglio il tessuto sociale della nostra comunità", dice il sindaco Luca Secondi.