Visite a palazzo Prefettura e Provincia aprono le porte: "Bellezze da scoprire"

Palazzo prefettizio e Palazzo della Provincia sabato aprono alle visite del pubblico. Si tratta di una iniziativa Fai, resa possibile grazie alla disponibilità delle due Istituzioni. Le visite, accompagnate, saranno articolate in tre turni: 10, 11 e 12. Il prefetto di Perugia accoglierà i visitatori facendo visitare alcune sale; contestualmente, il presidente della Provincia renderà visitabili alcuni degli ambienti più rappresentativi della sede di Piazza Italia. "Abbiamo accolto con entusiasmo – dichiara il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti - la proposta giunta dal prefetto e ci siamo messi a disposizione immediatamente per una iniziativa che favorisce la conoscenza e la valorizzazione di uno dei luoghi istituzionali della città più prestigiosi e ricchi dal punto di vista architettonico e artistico". Il Palazzo infatti è stato costruito tra il 1867 e il 1873 sui resti della Rocca Paolina su progetto dell’architetto milanese Alessandro Arienti, ingegnere capo del Comune di Perugia. Nato come grande edificio delle Arti, a disposizione anche dell’Accademia di Perugia, è diventato poi sede della Provincia dell’Umbria. Successivamente, una parte del Palazzo è diventata sede Prefettizia. Le visite di sabato includono il piano nobile della Prefettura, in particolare le principali sale di rappresentanza, i saloni e gli appartamenti dalle volte dipinte, tutti luoghi che custodiscono dipinti, arredi e stoviglie. Successivamente si passerà alla visita del piano nobile della Provincia, in particolare la sala del Consiglio provinciale, la sala della Partecipazione e altre sale. Prenotazione obbligatoria entro oggi: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/visita-a-palazzo-prefettura- e-provincia-33883/