Rinaldo Mancini vince con il 73,38%: "Partecipazione attiva dei cittadini"

"I cittadini hanno premiato il nostro impegno: abbiamo affrontato la campagna elettorale andando in mezzo alle persone per conquistare la loro fiducia e illustrare il programma, in continuità con la precedente amministrazione. Ringrazio tutti...": sono le prime parole di Rinaldo Mancini, 63 anni, eletto nuovo sindaco di Monte Santa Maria Tiberina (succede a Michele Simoni che era a sua volta subentrato a Letizia Michelini recentemente eletta consigliera regionale). Di area centrosinistra Mancini era a capo della lista "Un Impegno Comune" che ha centrato il 73,38% (pari a 452 voti) lasciandosi alle spalle Francesco Algeri Rignanese di "Uniti per Cambiare" che incassa 145 preferenze (23,54%) e Giorgia Gorini di Umbria Autonoma che si ferma a 19 voti (3,08%). I primi obiettivi del nuovo sindaco? "Continuare i progetti avviati dalla precedente amministrazione, tra i quali alcuni mirati allo spopolamento e come abbiamo ribadito più volte, puntare alla partecipazione attiva dei cittadini per un confronto su idee e progetti per la nostra comunità", aggiunge Mancini, da sempre impegnato nella vita di Monte Santa Maria Tiberina (per anni alla guida della pro loco). Nei prossimi giorni primi confronti per la nuova giunta che sarà costruita sulla base dei consiglieri eletti. A tal proposito per la lista "Un Impegno Comune" oltre al sindaco entrano in consiglio Letizia Michelini (56 preferenze), Enrico Bruschi (48), Luca Mancini (45), Gregorio Severini (42), Massimo Raini (38), Lara Oscari (36) e Diego Brillini (34). Per l’opposizione Francesco Algeri Rignanese con i due più votati della sua lista: Alessandro Pazzaglia (50 preferenze) e Rosella Severini (24). I votanti sono stati 629 sui 941 (il 66,84%): Mancini ha ottenuto il 90,27% a Lippiano, meno bene a Gioiello (61%) contro il 35% di Rignanese.

Cristina Crisci