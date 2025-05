Amelia rimane a destra. Vince Avio Proietti Scorsoni

Il centrodestra si conferma nettamente alla guida di Amelia. Esulta il nuovo sindaco Avio Proietti Scorsoni, sostenuto dal “Per Amelia“, e con lui Laura Pernazza che aveva lasciato l’incarico di prima cittadina dopo essere stata eletta consigliera regionale con Forza Italia, nello scorso novembre. Proietti Scorsoni, che era stato il vicesindaco di Pernazza, ha ottenuto il 54,94 per cento dei voti, riporta il sito Eligendo, son lo scrutinio di tutte e diciassette le sezioni elettorali. Si è fermato al 45,06 il candidato del centrosinistra Pompeo Petrarca (foto piccola) con “Amelia un patto avanti“. " Grazie a tutti sono veramente felice – così il neosindaco di Amelia – , un risultato che mi aspettavo anche se ovviamente non ne avevo certezza, sono convinto che gli amerini sono persone lungimiranti e attente e hanno così voluto premiare nove anni di lavoro. Mi hanno datto grande fiducia che cercherò di ripagare in ogni modo. Ringrazio Amelia e tutte le frazioni, perché anche nelle frazioni ho ottenuto un grande successo". Necessariamente di altro tenore le dichiarazioni del candidato sindaco sconfitto, Pompeo Petrarca: "Grazie a chi ha creduto nel nostro progetto di “Amelia Un Patto Avanti“. Continueremo a lavorare per il bene della nostra comunità. Alla conclusione di questa intensa campagna elettorale e alla luce del risultato emerso dalle urne, desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento alle cittadine e ai cittadini che hanno scelto di sostenerci. Il loro voto rappresenta per me un riconoscimento importante e un incoraggiamento a proseguire, con rinnovato impegno, nel mio impegno politico e civico. Abbiamo portato avanti un progetto concreto, fatto di ascolto, partecipazione e visione. Un progetto nato dal basso, costruito insieme a donne e uomini che hanno messo a disposizione competenze, passione, tempo ed energie per immaginare una città più giusta, viva e solidale. A tutti loro va la mia profonda gratitudine". "Faccio i miei auguri di buon lavoro al nuovo sindaco Avio Proietti Scorsoni e alla sua squadra – continua Petrarca – , nella speranza che sappiano interpretare al meglio le esigenze e le aspettative della nostra comunità. Per quanto mi riguarda, il desiderio di contribuire al futuro di Amelia resta intatto".

Ste.Cin.