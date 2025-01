Pauroso incidente: camion sbanda, finisce fuori strada ed entra in un’abitazione

Perugia, 25 gennaio 2025 – Un incidente stradale tremendo e incredibile, un boato nelle prime ore dell’alba di oggi, 25 gennaio, ha squarciato il silenzio di Vocabolo Lucerno, frazione di Piegaro, comune in provincia di Perugia. Un camion, che percorreva la strada regionale 220 di Pievaiola, ha sbandato ed è uscito fuori strada. Il tir si è schiantato contro un’abitazione.

Grande paura per gli abitanti della casa che sono rimasti bloccati all’interno dell’edificio e che hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono subito arrivati i soccorritori del 118 e tre squadre dei vigili del fuoco muniti di un autogrù per rimuovere il mezzo pesante incastrato nella parete dell'abitazione. Il conducente del tir è stato liberato dal tir e consegnato al personale medico del 118. Non è in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri.

L’incidente ha causato notevoli disagi alla viabilità. Gli occupanti dell’abitazione coinvolta, fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Il conducente del camion sarà sottoposto agli esami per verificare la presenza di sostanze alcoliche o stupefacenti nel sangue.