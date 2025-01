Aulla, tragico incidente in autostrada A15: uomo di 44 anni perde la vita

Massa, 24 gennaio 2025 - Ancora un incidente mortale sulle strade toscane. Nelle prime ore di oggi, 25 gennaio, lungo l’autostrada A15 in direzione Sud, nei pressi di Aulla un uomo di 44 anni, alla guida di un furgoncino, ha perso la vita dopo essere stato sbalzato fuori dal veicolo, che sembrerebbe essere uscito di strada.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i soccorsi, con un’ambulanza e un’automedica della Croce Bianca di Aulla. In un secondo momento, è stato richiesto l’intervento di Pegaso 3, l'elicottero di soccorso. Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Le cause dell’incidente, avvenute poco dopo le 7, sono ancora in fase di accertamento. La dinamica esatta dovrà essere chiarita dalle indagini delle forze dell’ordine. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti a causa dei soccorsi e dei rilievi, ma la situazione è gradualmente tornata alla normalità.