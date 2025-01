Autotreno contro taxi. Ma il camionista se ne va. Rintracciato e denunciato

È stato rintracciato dalla polizia stradale, dopo pochissimo, a Capannoli. Incidente ieri mattina in FiPiLi, ingresso Pisa Nord, direzione Firenze. Un camionista alla guida di autotreno è finito contro un taxi. Uno scontro semifrontale violento. Il tassista è rimasto incastrato fra le lamiere. Sono stati i vigili del fuoco a liberarlo e ad affidarlo ai sanitari del 118. L’uomo, un 61enne pisano, è stato portato a Cisanello in codice rosso, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Ferito leggermente anche il passeggero e un automobilista di una macchina coinvolta. Il camionista - la ricostruzione fatta dagli investigatori – si è però allontanato subito dopo. I testimoni hanno dato l’allarme che è stato girato, oltre che ai soccorritori, anche alla stradale di Pisa. Gli agenti da un lato hanno fatto i rilievi e gestito il traffico rallentato per permettere le cure alle persone, dall’altro hanno cercato e trovato il guidatore del trattore con semirimorchio che trasportava merce deperibile.

L’uomo - dipendente di una ditta del nord - era a scaricare la merce a Capannoli, in provincia di Pisa. Si è difeso affermando di essersi "fermato nell’area di servizio in attesa che lo raggiungessero". È stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni stradali, gli è stata ritirata la patente. è risultato negativo ai test per alcol e droghe.

I poliziotti hanno analizzato la telecamera dash came interna al taxi, ma anche la videosorveglianza degli apparecchi della Provincia che si trovano in zona e che hanno aiutato gli agenti a ricostruire la targa. Un pezzo dopo l’altro, anche con l’aiuto dei testimoni, sono arrivati all’uomo in meno di un’ora. Non è ancora chiaro perché abbia perso il controllo del mezzo pesante che è finito nella corsia opposta, scontrandosi con il taxi che stava sopraggiungendo.

La polizia con i vigili del fuoco ha messo in sicurezza la zona che è stata poi ripulita - c’erano molti detriti in strada - dall’Avr che si occupa della manutenzione.

Antonia Casini