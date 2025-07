Torna “Barbaricina in festa”: divertimento, musica e cucina a luglio

Pisa, 1 luglio 2025 – Mancano soltanto gli ultimi dettagli da sistemare, dopodiché il conto alla rovescia per l’atteso taglio del nastro prenderà il sopravvento: venerdì 4 luglio il quartiere di Barbaricina saluterà la partenza della tradizionale manifestazione “Barbaricina in festa”. Nel week end di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 luglio, e poi ancora venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio il campo sportivo del Pisa Ovest, in via del Capannone 2, gli stand gastronomici a partire dalle 19.30 saranno pronti ad accogliere tutti quelli che vorranno trascorrere una serata in compagnia (non sono accettate prenotazioni).

L’evento, come di consueto, è patrocinato dal Comune di Pisa, dalla Provincia e dalla Regione Toscana e non mancherà di proporre intrattenimento e appuntamenti per tutte le età. Venerdì 4 luglio la serata sarà animata dal Duetto Cinemagic. Sabato 5 luglio il ritorno di Marco Bresciani Dj accompagnerà i presenti in un viaggio tra i successi musicali degli anni ’70, ’80 e ’90. Domenica 6 luglio l’intrattenimento musicale sarà affidato all’esibizione dal vivo dei Dread Connection, con i loro ritmi raggae. Dalle 22.30 inoltre si svolgerà il tradizionale tombolone con premi in denaro: primo premio 400 euro, secondo premio 200 euro.

Il week end successivo si aprirà con l’esibizione della Bodylab Scuola di Danza, venerdì 11 luglio. Sabato 12 luglio tornerà Marco Bresciani Dj che, stavolta, guiderà in un percorso musicale a cavallo degli anni ’90 e 2000. Chiusura domenica 13 luglio con i ritmi latini e caraibici con Alessandro Midulla. Il ricavato della festa sarà devoluto per la riqualificazione dell’oratorio e degli ambienti parrocchiali.