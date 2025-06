Emergenza umanitaria. Ocean Viking in porto: "Due minori a bordo"

Hanno già tutti raggiunto i centri di accoglienza toscani i 70 migranti che ieri mattina sono sbarcati della nave Ocean Viking di Sos Mediterranée. Nessuno di loro resterà a Carrara. A bordo della nave che ha salvato i migranti nelle acque del Mediterraneo meridionale c’erano 68 uomini adulti e due minori. Si tratta del diciottesimo sbarco da quando il governo ha indicato Marina di Carrara come porto sicuro.

Come sempre la macchina dell’accoglienza ha funzionato alla perfezione, grazie al coordinamento della prefettura e del prefetto Guido Aprea. I migranti per fortuna godevano di ottima salute e non è stato necessario portarli in ospedale, come invece accaduto per alcuni sbarchi precedenti. Ad accogliere i migranti c’erano la vicesindaca Roberta Crudeli e il prefetto Guido Aprea, oltre naturalmente a tutte le associazioni e gli enti che collaborano per la riuscita degli sbarchi e della successiva accoglienza, seguendo un protocollo rodato.

La Ocean Viking è approdata alla banchina Taliercio poco dopo le 9 e da lì tutti i 70 migranti una volta scesi a terra sono stati accompagnati al vicino complesso fieristico di Imm Carrarafiere per le operazioni di prima accoglienza. Lo sbarco nel porto di Marina di Carrara si è concluso attorno alle 11,30. Dopo le visite mediche e il riconoscimento tutti i migranti hanno ricevuto un pasto e poi hanno cominciato a partire con pullman e pullmini verso i diversi centri di accoglienza individuati dalla Prefettura di Massa Carrara. L’ultimo mezzo è partito da Marina di Carrara alle 15.40.

"Dal gennaio 2023, da quando Marina di Carrara è stata dichiarata porto sicuro, sono arrivate diciotto navi ong - ha detto la vicesindaca Roberta Crudeli -, ieri abbiamo accolto settanta persone e come sempre Carrara si è fatta trovare pronta grazie a un meccanismo ormai rodato e una squadra che funziona perfettamente coordinata dalla prefettura di Massa Carrara assieme alle altre istituzioni. Ringrazio tutti per il lavoro importante che fanno e in maniera coordinata. Ognuno sa che cosa deve fare, e finora abbiamo sempre lavorato in sintonia e tutti assieme".

"A bordo c’erano solamente due minori non accompagnati, il resto erano tutti adulti - ha aggiunto il prefetto Guido Aprea -. Sessantanove arrivavano dal Bangladesh, uno dall’Egitto. Non si sono registrate situazioni di criticità, qualcuno aveva riportato ustioni ma è stato appurato che potevano transitare del posto medico avanzato senza passare dall’ospedale".

Con i migranti di ieri il conteggio totale delle persone sbarcate a Carrara sale a 2.210. Il primo sbarco è avvenuto il 30 gennaio 2023 quando proprio la Ocean Viking di Sos Méditerranée arrivò con 95 persone a bordo. Fu quindi la volta, il 19 aprile e il 5 giugno 2023, della Life Support di Emergency rispettivamente con 55 e 29 migranti a bordo mentre, il 7 e il 19 luglio 2023, la Geo Barents di Medici senza frontiere arrivò invece con 196 e 214 persone. Per due volte consecutive è stata poi la volta della Open Arms, il 22 agosto con 196 migranti a bordo e il 4 ottobre con 176, il 22 novembre, è tornata invece la Life Support con sole 21 persone, mentre il 28 dicembre è stata la volta della Sea Watch 5 che ne ha sbarcate 119.

Il 2024 si è aperto il 3 febbraio con la Humanity One con 64 persone a bordo mentre il 20 marzo ha fatto ritorno la Geo Barents da cui sono sbarcati ben 249 migranti, il 20 maggio è tornata la Humanity one con 70 persone e ancora, per quattro volte di nuovo la Ocean viking: il 12 giugno 2024 con 64, il 13 luglio 2024 con 261 persone a bordo, il 13 marzo 2025 con solo 15 persone e il 30 aprile scorso con 126. L’ultimo sbarco a Marina di Carrara poco più di un mese fa: l’11 maggio quando dalla Sea Watch 5 scesero 190 persone.