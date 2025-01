Tremendo incidente, muore padre di famiglia: chi era l’uomo sbalzato dal furgone

Massa, 24 gennaio 2025 – Il tifo per il Cagliari e la grande passione per la musica di Vasco Rossi. Valentino Delfino avrebbe compiuto 44 anni a breve. E’ morto nella mattina di venerdì 24 gennaio sull’A15, all’altezza di Aulla, in direzione sud.

Sarebbe stato sbalzato da un furgone che stava guidando. Cosa abbia provocato l’incidente è materia per la quale indaga la polizia stradale. Il mezzo si è schiantato contro il guard rail. Un incidente tremendo, un impatto violento.

Per Valentino Delfino, padre di famiglia, non c’è stato niente da fare. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Era originario della Sardegna ma viveva a Massa da molti anni. Era un grande tifoso del Cagliari, che seguiva quando poteva, ma anche un grande appassionato di Vasco Rossi.

I primi a chiamare i numeri di emergenza sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena. In poco tempo i mezzi di soccorso hanno raggiunto il luogo dell’incidente.

Tanti gli amici dei concerti che adesso piangono il 43enne. Lascia tre figli: un bambino e una bambina oltre al figlio della compagna, di 14 anni. Una famiglia unita che ora si trova ad affrontare il dolore più grande.