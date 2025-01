Anziana travolta e uccisa. Investita sulla Sarzanese

BUTI

Ancora sangue sulla Sarzanese Valdera a Cascine di Buti. Ieri pomeriggio, intorno alle 18,45, un’anziana di 89 anni è morta dopo essere stata investita da uno scooter. La vittima, Carolina Papucci, stava attraversando la strada quando è stata urtata e dal motociclo alla cui guida si trovava un uomo di 67 anni di Navacchio. L’impatto è stato violento. L’anziana è rimasta a terra priva di coscienza. Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza del 118. I sanitari hanno provato a rianimare l’anziana per oltre venti minuti. Ma non c’è stato niente da fare. L’89enne è deceduta mentre si trovava sull’ambulanza. Gli agenti della polizia locale del comando Alta Valdera hanno informato il magistrato di turno in Procura a Pisa. Poco dopo le 21, e dopo aver avuto il nulla osta dal sostituto procuratore, la salma è stata trasferita alla medicina legale di Pisa per gli accertamenti del caso che verranno decisi in fase di indagini.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale. Uno degli aspetti che dovranno essere accertati – e per questo ci sarà bisogno del supporto di testimoni – è capire se l’anziana stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il corpo è stato trovato per terra non distante dalle strisce. Ma resta da capire se l’impatto sia avvenuto in quel punto o se l’urto della moto sia avvenuto sulle strisce e la donna sia stata sbalzata in avanti di alcuni metri. La polizia locale, oltre a eventuale testimonianze, sta cercando anche eventuali telecamere in zona che potrebbero aver ripreso l’impatto mortale. Intanto, lo scooter è stato posto sotto sequestro e il conducente indagato per omicidio stradale. Anche l’uomo ha avuto bisogno delle cure dei sanitari ed è stato trasportato in pronto soccorso. Per eseguire i rilievi e tutti gli accertamenti necessari a individuare le cause dell’incidente, la polizia locale dell’Alta Valdera ha chiuso al traffico la strada che attraversa Cascine di Buti deviando il traffico nella zona industriale della Tura.

Il 3 agosto scorso, sulla stessa strada, era morto Velio Cioni, 81 anni, titolare del bar La Ciona e del CionaMarket, anch’egli investito. Cioni stava attraversando da casa dal supermarket verso il bar. Nonostante i soccorsi il cuore di Velio Cioni si è fermato durante il trasferimento in volo con l’eliambulanza Pegaso all’ospedale di Cisanello. Ieri un altro incidente mortale sulla stessa strada.

gabriele nuti