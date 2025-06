’Respirare e ritrovarsi’ con lo yoga. Benessere al Green Beach di Cinquale

E’ stato presentato il progetto ’Respirare e ritrovarsi’, portato avanti dall’insegnante di yoga certificata Marianna Moretti e realizzato dalla Breast Unit delle Apuane, diretta da Gianni Baldetti in collaborazione con l’associazione onlus ’Diversamente Splendidi’. Si tratta di un’iniziativa dedicata a tutti, ma in particolar modo a chi è già inserito nell’ambito di un percorso oncologico. La finalità è quella di promuovere la "divulgazione del benessere psico-fisico" attraverso stili di vita corretti, che guardino alla prevenzione primaria oltre che al supporto durante un percorso terapeutico. Questo percorso offre un’esperienza unica di condivisione, informazione con l’obiettivo di fornire strumenti utili a migliorare la qualità della vita.

L’iniziativa è strutturata in quattro incontri che si svolgono sulla spiaggia comunale Green Beach del Cinquale. Dopo la prima data, altre sono previste quelle il 18 e 25 giugno e il 2 luglio, sempre con orario 19.30-21. La partecipazione è riservata in particolare agli iscritti all’associazione ’Diversamente splendidi’ ma nella sede degli eventi è possibile effettuare l’iscrizione per i nuovi soci.

Da evidenziare il benvenuto ai partecipanti da parte dell’assessora Giorgia Podestà e di Gina Gabrielli del Comune di Montignoso, che ha concesso il suo patrocinio al progetto. Un ringraziamento particolare a Laura Lucchini e all’associazione ’Diversamente Splendidi’ per l’impegno costante nell’ambito del volontariato e delle attività della comunità.