Solstizio d’estate al Teatro del silenzio con lo yoga

LAJATICOIl solstizio d’estate e la giornata internazionale dello Yoga si celebrano con un evento speciale nel suggestivo Teatro del Silenzio di Lajatico, sabato 21 giugno. Un’occasione unica per immergersi in un’esperienza di benessere, armonia e connessione con la natura, il corpo e la mente, in un luogo di rara bellezza.

L’evento prevede diverse attività pensate per tutte le età. La mattina, dalle 10 alle 11, si svolgerà una sessione di yoga per bambini al parco della Chiesa, con la partecipazione di un adulto accompagnatore. Nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 16:30, è prevista una sessione di yoga sulla sedia dedicata alla terza età, sempre nel parco della Chiesa. Entrambe le attività sono gratuite. Alle 18:30, il momento clou della giornata sarà lo yoga e il gong nel Teatro del Silenzio.

La pratica, che inizierà alle 18:45, sarà una sessione di yoga immersa nella natura, accompagnata dalle vibrazioni dei gong, per favorire il rilassamento profondo. La pratica si concluderà con un rilassamento sonoro al tramonto. La partecipazione ha un contributo di 15 euro, che include la pratica, il bagno di gong e il brindisi. È consigliato portare tappetino, acqua, coperta e cuscino per il comfort. L’evento è condotto da Milagros Barja, insegnante certificata di yoga, e sarà accompagnato dal suono dei gong del Terzo Suono. Per le prenotazioni: 379-2375842.