Incontri, fitness e cure gratuite. Porte aperte alla Grotta Giusti

Non è la solita giornata dedicata al benessere, ma qualcosa di più, quella che Grotta Giusti a Monsummano ha organizzato per sabato 14 giugno in occasione della giornata mondiale dedicata al vivere bene. Il resort termale di Monusmmano ha in programma eventi gratuiti, su prenotazione, che vanno dal rituale dell’acqua, alla passeggiata nel verde, ma non mancano sessioni di meditazione, di cura della pelle e massaggi e acquagym nella piscina termale.

La giornata comincia alle 8 con il percorso Vita, una camminata fitness di 40 minuti nel parco che circonda il resort con partenze alle ore 8, 8.40, 9.20, 10 mentre quasi contemporaneamente, dalle 9 alle 12 con partenze alle 9, alle 10 e alle 11, si terrà il percorso Vita al mattino: una camminata fitness di 50 minuti nel giardino degli ulivi che porta fino alla Kaffée Haus panoramica.

Alle 10 e per tutto il giorno fino alle 19, incontro con il dottore per il rituale dell’acqua termale, durante il quale il medico idrologo accompagnerà i visitatori alla scoperta delle proprietà salutari dell’acqua termale, mentre dalle 10 alle 11 acquagym di 25 minuti nella piscina termale Lux, Bagno di Luce e alle 11 è prevista una sessione da 40 minuti di Piloga (pilates e yoga) nel verde. La mattina si concluderà con "Pillole di benessere": dalle 10 alle 13 con open beauty lesson con prove di massaggi e consultazioni skincare e dalle 12 alle 13 "Healthy Body", incontro pubblico con la dietista e con il medico termalista sui benefici di una corretta alimentazione e dell’acqua termale.

Il pomeriggio sarà dedicato a meditazione, bellezza e salute con una lezione su come preparare burri e oli per il corpo che si terrà dalle 15 alle 18 e contemporaneamente sempre nello stesso orario si terrà "Healthy Mind", sessione meditativa da 50 minuti con musicoterapia nella natura per il benessere della nostra psiche con sessioni alle 15, alle 16 e alle 17. Alle 17 infine è prevista una passeggiata fitness di 90 minuti alle fonti termali con personal trainer nel parco del resort.

"Il Global Wellness Day – fanno sapere da Grotta Giusti – celebrato per la prima volta nel 2012 in Turchia, è un progetto sociale internazionale dedicato al vivere bene. Lo scopo della Giornata Mondiale del Benessere è porre la domanda, anche se per un solo giorno, "Come posso vivere una vita più sana e migliore?", orientare dunque il pensiero dei singoli individui e della società verso il "vivere bene".

Arianna Fisicaro