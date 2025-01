Incidente stradale a Pisa: scontro frontale in via Aurelia Nord

Pisa, 23 gennaio2025 - La squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta nella serata di mercoledì 22 gennaio, intorno alle ore 18.33, in via Aurelia Nord per un grave incidente stradale. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. L'intervento del personale dei vigili del fuoco è stato decisivo per estrarre il conducente di una delle vetture coinvolte, successivamente affidato alle cure del personale sanitario del 118. I feriti sono stati trasportati all’ospedale con codice giallo, indicando condizioni serie ma non critiche. Dopo il soccorso ai feriti, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le automobili coinvolte nel sinistro e l'area circostante per garantire l'incolumità di altri automobilisti e passanti. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che si sono occupate dei rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'incidente. Le operazioni si sono concluse in serata, mentre le autorità competenti continuano a indagare sulle cause dello scontro. Al momento, non si segnalano ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute dei feriti.