Giornata nera sulla A1: altro incidente fra tre mezzi pesanti tra Calenzano e Barberino

Firenze, 22 gennaio 2025 – Una coincidenza che ha davvero dell’incredibile e che mette la firma a una giornata nera sul fronte del traffico sulle arterie più importanti della Toscana.

Dopo l’incidente di questa mattina sulla Firenze-Pisa-Livorno e quello fra tre mezzi in galleria nel tratto appenninico della A1, poco prima delle 18 si è verificato un altro incidente: stesso tratto (Calenzano-Barberino di Mugello) in direzione Bologna, stesso numero e tipologia di veicoli coinvolti, tre mezzi pesanti. Cambia, ma di poco, il punto: in questo caso siamo al km 260, vicini allo svincolo di Barberino di Mugello, mentre intorno alle 13 l’incidente era avvenuto più vicino a Calenzano.

L’incidente è avvenuto sull’Autostrada del Sole poco prima delle 18 e subito si sono formati 4 chilometri di coda, ma in rapido aumento vista anche l’ora di punta.

Sul posto i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. I vigili del fuoco (intervenuti con due squadre e l’autogrù dai distaccamenti di Calenzano, Barberino e Firenze Ovest) hanno liberato dalla cabina di guida uno dei camionisti, soccorso poi dal 118.

Il traffico è stato immesso su una sola corsia in direzione Bologna. Agli utenti provenienti da Firenze e diretti a Bologna è consigliato percorrere la A1 Panoramica.