FiPiLi, un’altra mattina di traffico in tilt: incidente, lunghe code verso Pisa

Cascina (Pisa), 22 gennaio 2025 – Ci risiamo. Un’altra mattina di traffico in tilt e automobilisti fermi in FiPiLi.

Incidente, lunghe code

La causa di oggi, mercoledì 22 gennaio, è un incidente stradale al km 67,4 tra la diramazione Pisa-Livorno e Navacchio in direzione Pisa. Tutto è successo intorno alle ore 8, orario di punta per molti automobilisti che ogni giorno affrontano la FiPiLi per andare al lavoro. Alle 09, dopo circa un’ora dall’incidente, le code hanno raggiunto gli otto chilometri. Rallentamenti e code anche in uscita a Cascina.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente né se ci siano feriti gravi. Testimoni parlano di un tamponamento in corsia di sorpasso, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

Interventi e gestione del traffico

Sul posto stanno intervenendo i sanitari del 118 con le ambulanze, la polizia stradale e i tecnici per ripristinare il prima possibile la viabilità.

Altri incidenti

Intorno alle ore 08:30 sono stati segnalati anche due chilometri di coda per incidente tra Ponsacco e Pontedera est in direzione Firenze e altrettanti chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Pontedera est e Montopoli.