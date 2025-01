Incidente in FiPiLi, cinque feriti trasportati in ospedale

Navacchio (Pisa), 12 gennaio 2025 – Incidente in FiPiLi nelle prime ore di questa mattina, domenica 12 dicembre. Per cause ancora in corso di accertamento, c’è stato uno scontro all’altezza dello svincolo di Navacchio in direzione Pisa. Il conducente di un'auto ha perso il controllo ribaltandosi. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un altro mezzo che sopraggiungeva nella stessa corsia.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze. In totale si parla di cinque feriti, ma nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Tre persone sono state trasportate all’ospedale di Pisa, mentre alte due sono finite al pronto soccorso di Pontedera. Si tratta comunque di feriti lievi. Sul posto le forze dell’ordine per regolare la viabilità e ricostruire la dinamica, oltre ai vigili del fuoco che hanno collaborato per mettere in sicurezza la strada. L’incidente è stato risolto dopo circa un paio d’ore. Il traffico ha subito dei rallentamenti, ma la corsia non è mai stata chiusa.