Incidente A1, tamponamento tra camion in galleria: tratto chiuso e traffico bloccato

Firenze, 22 gennaio 2025 – Spaventoso incidente in galleria in autostrada A1. È successo dopo le 11:30 al km 277 nella galleria Colle tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. In base alle prime informazioni, sono rimasti coinvolti nello scontro tre camion, uno dei quali ha perso il carico.

