Auto nel fossato dell’autostrada, muore una donna. Tragedia sull’A1

Orvieto, 10 giugno 2024 – Ormai è una strage infinita. Un tragico elenco di lutti e feriti sulle strade umbre che sembra non fermarsi più. Nel pomeriggio di ieri l’ennesima vittima: la quarta in meno di quarantotto ore, la sesta se si fa la tragica conta degli ultimi dieci giorni.

Stavolta l’incidente mortale è avvenuto nel tratto umbro dell’Autosole. A perdere la vita una donna di sessant’anni di origini pugliesi. Viaggiava a bordo di un’auto, di cui non era alla guida. Lo schianto si è verificato dopo le 17, lungo l’A1, tra i caselli di Orvieto e Fabro, in direzione Nord, al chilometro 436. Stando alle primissime ricostruzioni fornite dalla polizia Stradale di Orvieto, l’auto a bordo della quale si trovava la vittima si è ribaltata finendo la sua corsa nel fossato che si trova a lato della carreggiata.

Il volo è stato terribile, con l’auto che si è capottata ed rimasta infilata con la parte anteriore sul terreno. Al momento della richiesta d’aiuto, arrivata anche da alcuni automobilisti in transito, era stata segnalata la presenza di una persona incosciente a bordo della vettura.

La donna, appunto, per la quale purtroppo non è stato possibile fare niente. Oltre alla polizia stradale sono intervenuti i vigili del fuoco, gli addetti del 118 e l’elisoccorso Nibbio. È stato necessario liberare la sessantenne dalle lamiere. Poi la constatazione del decesso: troppo gravi le ferite e i traumi riportati dalla donna pugliese. Il traffico ha inevitabilmente subìto pesanti conseguenze: sei i chilometri di coda che si sono formati per assicurare tutte le operazioni di soccorso.

Oltre agli agenti della Stradale, che si sono occupati oltre che di gestire la viabilità anche di eseguire tutti gli accertamenti indispensabili a ricostruire la dinamica, sono intervenuti anche gli addetti della Società Autostrade.