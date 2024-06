Pauroso incidente in autostrada: auto finisce in un canale. Muore una donna in A1

Perugia, 9 giugno 2024 – Gravissimo incidente stradale lungo l’A1 tra Orvieto e Fabro dove un’auto, dopo essersi ribaltata, è finita in un canale di scolo per le acque. All’interno si trovava una donna che, purtroppo è morta, per le gravissime ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la donna dalle lamiere.

Il traffico subito dopo l’incidente è rimasto bloccato e la carreggiata verso nord chiusa. Intorno alle 18:30 il tratto è stato riaperto, ma si registrano lunghe code, 7 chilometri, verso Milano.

In autostrada era arrivato anche un elicottero di soccorso per fornire ulteriore assistenza. Sul posto pattuglie della polizia stradale di Orvieto, un'ambulanza e i vigili del fuoco oltre al personale della società Auostrade per l'Italia che sta gestendo la viabilità.

Per chi viaggia in direzione Firenze, uscita consigliata a Orvieto per poi rientrare in autostrada a Fabro dopo aver percorso la viabilità ordinaria.