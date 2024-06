Si schianta contro il guardrail e muore a 24 anni, strage senza fine sulle strade

Trasimeno (Perugia), 8 giugno 2024 – È una strage senza fine sul Trasimeno. A nemmeno 24 ore dalla morte di Emanuele Picchio, un ragazzo di 24 anni ha perso la vita in un incidente stradale nella zona di Castiglione del Lago.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane era a bordo di un furgone finito contro il guardrail mentre percorreva il lungolago. Sul posto, non appena lanciato l’allarme, sono arrivati i soccorritori del 118. Purtroppo però per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

È il secondo incidente mortale in due giorni. Ieri Emanuele Picchio, un motociclista di 47 anni di Tuoro sul Trasimeno è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella vicina Passignano. La vittima era alla guida di una motocicletta che si è scontrata con un'auto in prossimità di un incrocio, nella zona industriale di Passignano sul Trasimeno.