Si scontra in moto con un’auto. Muore motociclista nell’incidente

Passignano sul Trasimeno (Perugia), 7 giugno 2024 – Un motociclista di 48 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi, 7 giugno, in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la strada interna che conduce da Passignano alla vicina Tuoro sul Trasimeno.

Per cause ancora da accertare, la sua moto si è scontrata con e ad avere la peggio è stato proprio lui. L'uomo è stato portato immediatamente trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia in elisoccorso, ma è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate.