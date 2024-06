Muore a 24 anni nella sua auto: sbanda e centra un palo. Un’altra tragedia al Trasimeno

Castiglione del Lago, 9 giugno 2024 – Un’altra tragedia della strada insanguina il Trasimeno. È la seconda in poche ore, la quinta in poco più di un mese. Un ragazzo di 24 anni di Sanfatucchio, Tanyu Kolev, conosciuto come Tanio, ha perso la vita nella notte tra venerdì e ieri in un incidente stradale avvenuto sul lungolago di Castiglione del Lago.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Città della Pieve guidata dal capitano Luca Battistella, il 24enne era alla guida di un veicolo quando, per cause in corso di accertamento, intorno alle 2, all’altezza della darsena ha urtato prima il marciapiede e poi un palo, per poi cappottarsi finendo al centro della carreggiata.

Per il 24enne di origini rumene, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata all’Istituto di medicina legale dell’ospedale di Perugia come disposto dall’autorità giudiziaria. Ora spetterà ai militari ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

Quello avvenuto a Castiglione è il secondo grave incidente in poche ore nella zona del Trasimeno. Nel pomeriggio di venerdì Emanuele Picchio di 47 anni è morto mentre in sella alla propria moto stava percorrendo la strada fra Passignano e Tuoro quando la sua Ducati rossa si è scontrata con la Bmw di un 24 enne che si stava immettendo sulla stessa arteria. Purtroppo per l’ex guardia giurata originaria di Sant’Arcangelo vani sono stati i tentativi di soccorso.

"Oggi la nostra azienda – ha scritto in un post l’azienda Tomassini Style dove lavorava Emanuele - porta il segno del lutto. Un’ altra telefonata che ci ha strappato la mente e il cuore. Nella giornata di ieri (venerdì, ndr), il nostro Emanuele Picchio ci ha lasciati. Con noi da poco più di un anno, ha saputo inserirsi sin da subito sia per qualità tecniche che umane. Era il Signore del ’per favore’ e ’grazie’! Un uomo gentile. Da buon saldatore sapeva unire intelligenza, attenzione, pazienza e precisione. Ci stringiamo con grande affetto alla compagna Nicole, al suo amatissimo figlio Cristian e a tutti i suoi cari. Buon viaggio Emanuele, resterai per sempre nei nostri cuori". Spetterà al magistrato di turno decidere se disporre nelle prossime ore le autopsie sui corpi delle due vittime delle strade del Trasimeno.

Lutti che si aggiungono a quelli delle ultime settimane nello stesso territorio, a cominciare dalla morte di Valerio Spanu avvenuta a bordo del suo furgone nelle Marche e a quelle di Matteo Scopaioli, 47 anni di Tuoro, e Mattia Trinari morto in sella alla sua moto a Piegaro il 22 aprile.