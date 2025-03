Il nuovo parco giochi è cosa fatta. Area verde attesa dalle famiglie

Un’opera tanto attesa e desiderata per i più piccini e le famiglie. Sono stati completati i lavori per il nuovo parco giochi di Piazza dell’Aeronautica. Si tratta di un cuore verde alle porte del capoluogo che serve le tantissime famiglie di quell’area residenziale molto popolosa. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Burico ha appena annunciato la consegna di una un’area tutta rinnovata e pensata per il divertimento e la sicurezza dei più piccoli, resa possibile grazie al finanziamento di 30mila euro dal bando regionale “Programma di riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico“.

"Questo importante risultato – spiega il Comune - è stato raggiunto grazie all’impegno dell’assessorato ai Lavori Pubblici e della struttura tecnica comunale. Il parco è stato rinnovato con una pavimentazione antitrauma e dotato di giochi e arredi in plastica riciclata e acciaio, materiali resistenti e sostenibili". Ora i bambini potranno divertirsi con un castello multiattività con scivolo; un’altalena con doppia tipologia di seduta; un gioco a molla; una giostra girevole; un pannello sensoriale per il gioco del tris; un bilico.

"Le aree gioco – il messaggio dell’amministrazione comunale - non sono solo spazi di svago, ma rappresentano veri e propri luoghi di aggregazione e crescita per la nostra comunità. Qui i bambini possono giocare, socializzare, sviluppare abilità motorie e cognitive, mentre le famiglie hanno un punto di ritrovo per stare insieme all’aria aperta. Un altro passo avanti per rendere Castiglione del Lago sempre più a misura di cittadino".

Negli anni questo parco era stato oggetto di molte richieste di intervento da parte della comunità, anche per via di un periodo in cui era stato preso di mira per le scorribande notturne di gruppetti che utilizzavano i giochi per radunarsi a bere bottiglie e lattine di birra e fumare sigarette che poi lasciavano a terra.