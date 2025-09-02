Il "Gubbio Doc Fest". Cultura, note e territorio. La ricetta funziona

Si è conclusa con successo l’undicesima edizione del Gubbio DocFest, che con i suoi eventi ha regalato grandi emozioni e soddisfazioni con oltre cinquemila presenze complessive. Un successo dovuto anche alla capacità di fondere musica, arte e promozione del territorio: dal 3 al 31 agosto il Festival ha offerto un’ampia gamma di proposte, dalla scoperta del territorio con il Cai e il Fai, alla promozione delle eccellenze enogastronomiche fino alla musica. Le serate clou dell’edizione 2025 sono state infatti quelle ospitate a piazza Grande il 28, 29 e 30 agosto, quando sul palco della ex piazza della Signoria si sono esibiti Eugenio Finardi, Coca Puma e il duo Coma_Cose. Per il cantautore milanese si sono registrate più di mille presenze in un concerto in cui Finardi ha celebrato i suoi 50 anni di carriera ripercorrendo mezzo secolo di musica d’autore. Per il duo dei Coma_Cose, che vantano una carriera decennale e tre partecipazioni al Festival di Sanremo, quella di Gubbio era invece una data esclusiva per la regione Umbria: Piazza Grande e le mille persone presenti hanno ballato e cantato senza sosta i brani della coppia di cantautori. Nota a margine anche per l’emergente romana Coca Puma, che nella serata di venerdì, proseguita anche dopo la sua esibizione con la festa organizzata dal Rugby Gubbio, ha riscosso una buona quantità di partecipanti e ha rimarcato la volontà del Doc Fest di proporre artisti che sanno raccontare il presente con linguaggi nuovi e profondamente personali.

A chiudere la serata, e idealmente anche il Doc Fest 2025, le parole di Davide Vagnarelli, storico membro dello staff dell’evento, che ha dedicato una riflessione alla manifestazione: "Personalmente, credo che la vera creatività stia nel riuscire a vedere cose che gli altri non vedono, dando costantemente nuovi significati a qualcosa di già conosciuto". "Lo staff del Gubbio Doc Fest ringrazia amministrazione comunale, sponsor, cittadini, tutte attività commerciali e le associazioni che hanno reso possibile la realizzazione del nostro sogno. Un sogno che ogni anno si rinnova con nuove proposte e idee. Il Doc Fest vi aspetta alla prossima edizione con tante novità e progetti da realizzare. A presto", chiosano gli organizzatori.

Federico Minelli