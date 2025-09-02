Il Coordinamento Club: "Ricorso al Tar? Una farsa"

Il Centro coordinamento Ternana club torna a parlare del progetto clinica-stadio. "L’ultima iniziativa contro il progetto stadio/clinica da parte dei “soliti noti” ora si aggrappa agli specchi della sostenibilità economica; al di là del fatto che i soggetti proponenti non hanno titolo giuridico al ruolo di ricorrenti, soprattutto non sanno che l’iter autorizzativo ormai concluso ha scontato tutti i passaggi e le valutazioni di legge da parte di fior di funzionari pubblici (non di politici) garanti per conto della collettività e della legittimità di tutti gli atti amministrativi".

Il riferimento è al ricorso al Tar che il CcTc definisce "farsa" e riguardo al quale precisa: "È bene che cittadini e tifosi sappiano che il Piano economico finanziario, leggasi sostenibilità economica del progetto, ha già scontato una scrupolosissima valutazione che ha dato esito positivo non solo da parte del dirigente capo responsabile, ma anche di consulenti in materia, terzi rispetto all’ente che ne hanno certificato l’assoluta regolarità".

"Premesso questo si dirà allora “nulla da temere”; vero, ma fino ad un certo punto. Qualunque imprenditore, compresi quelli che stanno trattando l’acquisizione della Ternana, alla quale in questo delicatissimo momento si fa il danno maggiore, hanno bisogno di valutare, oltre a costi e ricavi, anche i tempi di realizzazione e rientro del progetto, aspetto affatto secondario ai fini del buon esito delle trattative in corso; ora diffondere notizie false o distorte e mettere in essere iniziative tendenti solo a ritardare un progetto che comunque si farà, può solo produrre riflessi negativi sul futuro della Ternana".