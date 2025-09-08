Il Cannara lotta ma si arrende. Non basta la rete di Bertaina

FOLLONICA GAVORRANO
2
CANNARA
1
FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Rovere, Matteucci, Marino (10’ st Bellini), Mutton (36’ st Maltoni), Pimpinelli (20’ st Proietti), Remedi (28’ st Bianchi), Fremura, Pescicani (40’ Bucci), Lo Sicco, Giordani. A disp.: Poggiolini, Maurizi, Crasta, Arrighi.
All.: Baiano.
CANNARA: Vassallo, Porzi (28’ st Vitaloni), Mancini, Bertaina E., Baraboglia (7’ st Camilletti), Myrtollari, Fioretti (28’ st Cardoni, 45’ st Lupi), Montero, Bertaina F. (1’ st Lomangino), Roselli, Schvindt. A disp.: Taiti, Maselli, Di Cato, Azurunwa.
All.: Cerasa.
ARBITRO: Catalani di Ciampino (Pernarella di Ciampino, Silvano di Civitavecchia).
MARCATORI: 8’ Giordani, 30’ Bertaina F., 48’ st Giordani rig.
NOTE: Recupero: pt 2’, st 6’.
Ammoniti: Marino, Montero, Bertaina E.. Lo Sicco fallisce un calcio di rigore al 1’. Espulso Myrtollari al 43’ st.
GAVORRANO -
Comincia con un ko che lascia tanto amaro in bocca la stagione del Cannara in serie D. La formazione di Armillei esce sconfitta per 2-1 dalla trasferta in casa del Follonica Gavorrano. L’undici di Baiano trova subito il vantaggio dopo 8 minuti quando Giordani stappa la partita con una conclusione sulla quale Vassallo non può nulla.
Il Cannara però reagisce subito trovando la rete che vale il pari con il solito Elian Bertaina, subito a segno anche in serie D dopo le 22 reti firmate in Eccelllenza.
Nell’intervallo però Bertaina deve lasciare il campo al neo acquisto Lomangino ed è un’assenza pesante.
L’1-1 sembra cosa fatta ma nel finale Myrtollari rimedia il secondo giallo per un intervento al limite dell’area. Oltre al danno la beffa perché in pieno recupero Camilletti mette giù ingenuamente Giordani in area. Catalani indica il dischetto. Dagli undici metri va ancora Giordani che non sbaglia per il 2-1 che fa esplodere il "Malservisi Matteini".