Ternana sconfitta in casa dall’Ascoli. E i tifosi contestano la società

TERNANA 0 ASCOLI 2

TERNANA (3-5-1-1): Vitali; Donati, Loiacono (46’ st Fulga, Biondini; Romeo, Vallocchia (39’ st Bruti), Proietti (1’ st Tripi), McJannet, Ndrecka; Orellana (25’ st Longoni), Ferrante. A disp.: Morlupo, Franchi, Maestrelli, Rovaglia, Valenti, Turella, Coltorti, Martella. All.: Liverani.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicolini, Guiebre; Milanese (34’ st Corradini), Damiani; Del Sole (24’ st Rizzo), D’Uffizi (34’ st Palazzino), Oviszach (18’ st Ndoj); Chakir (24’ st Corazza). A disp.: Barosi, Pagliai, Silipo, Gorica, Menna, Caucci, Lo Scalzo, Bando, Cozzoli. All.: Tomei.

Arbitro: Frasynyak di Gallarate

Marcatori: 7’ D’Uffizi, 44’ Del Sole

Ammoniti: D’Uffizi, Orellana, Liverani, Tomei, Rizzo

Recupero: 1 - 6

Angoli: 2-3

Spettatori: 3.345 (di cui 150 ospiti), incasso € 35.733,00

I rossoverdi pagano a caro prezzo due gravi errori in disimpegno, davanti non incidono e la sconfitta è confezionata. Sono out per infortunio Capuano, Kerrigan, Viviani e Brignola. Alcune scelte di Liverani lasciano ipotizzare possibili partenze (panchina per Maestrelli e Martella). Esordio per Biondini. In mediana le novità sono Proietti e Ndrecka. Un errore di Biondini in mediana innesca D’Uffizi che vola nel varco giusto (Vallocchia e Loiacono che scivola non riescono a intervenire), vola verso la porta e batte Vitali con un rasoterra angolato.

Grande occasione per il pari al 17’: bel cross di Ndrecka dalla sinistra e Vallocchia, di testa e smarcato sotto rete, manca il bersaglio. Alla mezzora Ferrante non arriva per poco alla deviazione vincente su un calcio piazzato dalla destra. L’Ascoli raddoppia con un gol molto simile al primo: stavolta in mediana sbaglia Vallocchia, a presentarsi davanti a Vitali e a realizzare è Del Sole. Nella ripresa Liverani chiama subito l’Fvs per un contatto Alagna-Romeo in area. L’arbitro decide che non è rigore. Romeo segna al 10’ su schema da calcio d’angolo, ma il gol è annullato per fuorigioco anche dopo la visione al monitor e restano dubbi. Dalla Curva Nord scatta una dura contestazione nei confronti dei presidenti D’Alessandro. Vengono esposti striscioni di protesta, arrivano in campo fumogeni e petardi. L’arbitro interrompe la gara per un minuto. Nel finale un buon destro di Donati impegna Vitale e Vitali nega lo 0-3 a Ndoj. Ultime ore di mercato (chiusura alle 20) da sfruttare assolutamente al meglio. Dopo l’arrivo in prestito del difensore Balcot dal Torino, il diesse Mammarella sembra in chiusura con il Pisa per il trequartista Durmush e la punta Dubickas. Per Ferrante, Maestrelli e Martella ci sarebbe il Cosenza, con possibile percorso opposto per il difensore Dalle Mura (già rossoverde nel 2023/2024). Con il Benevento si continua a parlare di Meccariello.