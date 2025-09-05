Grifo, arrivano i rinforzi. La firma di Megelaitis

Alla fine il Perugia è corso ai ripari. E lo ha fatto con un giocatore pronto, di esperienza e soprattutto duttile: Linas Megelaitis che ha firmato un biennale con il Grifo. Innesto di vitale importanza per l’allenatore Vincenzo Cangelosi che si trova a fronteggiare diverse lacune nella rosa del Grifo, soprattutto in difesa. E da ieri sera può contare sul classe 1998, che tre giorni fa ha deciso di lasciare il Rimini, in balia degli eventi e già penalizzato di undici punti e aspettare la chiamata giusta, quella del Perugia.

Megelaitis è una vecchia conoscenza del diesse Meluso che lo ha incontrato a Lecce quando il giocatore era molto giovane, negli anni il centrocampista (adattato con successo anche in difesa) ha collezionato tante esperienze in categoria, negli ultimi anni a Gubbio, poi Viterbese e nell’ultimo campionato al Rimini. Cangelosi potrà utilizzarlo sia a centrocampo, ma soprattutto come primo centrale di destra nella difesa a tre e anche terzino destro. Arriva in biancorosso dopo due partite da titolare nel Rimini, nella sconfitta alla prima con il Gubbio (che quindi ha appena affrontato) e nel pareggio contro la Vis Pesaro. Il giocatore già oggi potrebbe allenarsi con la squadra nella seduta di rifinitura. E vista l’emergenza sulla destra, con Calapai che ancora non è pronto e Nwanege squalificato per due giornate, non è escluso che l’allenatore decida di schierarlo dal primo minuto per non spostare Giunti dal centrocampo.

Nel caso in cui l’allenatore biancorosso dovesse optare per il 4-3-3, il giocatore potrebbe anche dare la sua disponibilità da terzino destro. Ma nel caso in cui Giunti dovesse restare sulla corsia destra di difesa, non si esclude l’impiego in mediana contro la sua ex squadra. Oggi Cangelosi ci parlerà. Sicuramente farà parte del gruppo che domani scenderà in campo a Gubbio.