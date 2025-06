Grifo, è “caccia“ all’attaccante Emmausso. Il rinnovo di Seghetti si fa più complicato

Il mercato del Grifo, seppure a rilento, inizia ad entrare nel vivo con il ds Mauro Meluso attivo su più fronti. Con l’Empoli sempre in pressing su Alessandro Seghetti, il cui rinnovo si fa sempre più complicato, il nome in cima alla lista per la corsia esterna d’attacco è quello di Michele Emmausso. L’ala classe 1997, svincolata, è nel mirino di Meluso per la sua rapidità, capacità di puntare l’uomo e visione di gioco. Con nove gol e cinque assist tra Messina e Foggia negli ultimi due anni, Emmausso, che ha vestito anche le maglia del Genoa Primavera, Taranto e Reggina sembra essere il profilo giusto. Per un possibile arrivo, c’è una possibile partenza.

Il Livorno di Alessandro Formisano ha messo infatti nel mirino Luca Bacchin, attaccante classe 2003 di proprietà del Perugia, che il tecnico ha allenato alla Pianese nella seconda metà della scorsa stagione. Cangelosi però, prima di dare il via libera ad un’eventuale cessione, vuole valutare il giocatore nel ritiro argentino che prenderà il via il 14 luglio. Bacchin, che si è messo in mostra proprio grazie a Formisano, con 3 gol e 5 assist, vorrebbe però approdare a Livorno prima del ritiro argentino. Situazione che verrà definita nei prossimi giorni. Così come la prossima settimana sarà decisiva per il possibile approdo in biancorosso di Francesco Corsinelli. C’è l’accordo con l’esterno di proprietà del Gubbio. La palla passa ora alle due società. Non solo. Perché nella casella acquisti, che finora vede evidenziato solo il nome di Giorgio Tumbarello, con l’esterno classe ‘96 che ha firmato un biennale dopo le ultime tre stagioni alla Lucchese, c’è da inserire anche un difensore. E il primo nome sondato è quello di Pietro Saio, difensore centrale classe 2003, scuola Juve, che può giocare anche a destra. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Cavese.

Sta di fatto che i tifosi attendono un’accelerata sul fronte trattative e per questo l’inizio della prossima settimana rappresenterà il primo vero snodo della stagione. Del resto Cangelosi, già dal finale della scorsa annata, ha sempre ribadito l’importanza di partire per il ritiro con un gruppo quanto più possibile completo. Nel gruppo ci sarà anche il capitano, Gabriele Angella, che ha deciso di continuare un altro anno. Di fatto il tecnico si ritroverà con un centrale in più in rosa. E che centrale qualora la condizione fisica l’assista. Poi Angella potrebbe collaborare proprio con Meluso ma non è questo il momento di parlarne. Intanto c’è una stagione da iniziare e il capitano vuole continuare a dire la sua anche in campo. Sognando magari di chiudere nel migliore dei modi. La palla passa adesso a Meluso, sicuramente il più impegnato in questi giorni dalle parti di Pian di Massiano.