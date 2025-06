Foligno, si punta sui giovani. E c’è un nome in pole position

Ultimate alcune operazioni relative all’arrivo di una nidiata di giovani, nelle prossime ore, il Foligno Calcio dovrebbe definire l’accordo con un attaccante, ma sulla trattativa il sodalizio biancazzurro mantiene il massimo riserbo. Un silenzio giustificato poiché il profilo che segue il diesse Filippo Petterini appare oggetto dei desideri di altre società. Segreto destinato a essere svelato nelle prossime ore a conclusione di un incontro tra i vertici del Foligno e il procuratore del calciatore. Nessuno indizio nemmeno da parte dell’allenatore Alessandro Manni il quale si limita a dire: "Il profilo del giocatore è di mio gradimento, alla pari delle altre operazioni riguardanti l’arrivo dei giovani. Alcune già definite, altre in dirittura di arrivo. A questo proposito ho grande fiducia nel lavoro di Petterini, convinto che anche in questa occasione riuscirà a costruire un organico di spessore, nel tentativo – conclude Manni – di provare a ripetere la straordinaria stagione, necessaria per far divertire e a rispondere a quelle che sono le esigenze dei nostri tifosi". Operazioni che oltre a colmare l’addio di Calderini e convincere Brevi a ritornare a indossare la casacca biancazzurra, Petterini è impegnato a individuare il sostituto del portiere Tognetti, rientrato alla Fiorentina.

"Nell’immediato – ha commentato il presidente Paolo Zoppi – proveremo a colmare le caselle rimaste vuote. Alcune delle operazioni sono state già definite (Marchetti, Biondini, Qendo e Passaquieti) altre, che proveremo a definire, senza fretta nei prossimi giorni. Intanto posso confermare che nell’organigramma societario è arrivato l’imprenditore Alessandro Contardi, altri hanno manifestato interesse per fare altrettanto, per cui anche sotto l’aspetto societario ci saranno altre novità". Per quanto riguarda i confermati, Manni potrà ancora contare ancora su Ceccuzzi, Grea, Schiaroli, Settimi, Tomassini, Khribech, Pupo Posada e Ferrara.

Carlo Luccioni