Il Giubileo di Perugia, maxi afflusso di pellegrini. Diecimila solo per l’estate

Perugia, 30 aprile 2025 – Quasi 3mila persone in un week end, a fine luglio, e circa 10mila in totale durante l’estate. E’ la stima dei pellegrini in arrivo a Perugia per il Giubileo. A farlo sapere è Riccardo Vescovi, consigliere comunale di Anima Perugia a cui la sindaca Vittoria Ferdinandi ha assegnato la delega proprio per il grande evento religioso. “Ieri abbiamo avuto l’onore di ricevere a Perugia una delegazione spagnola, in visita organizzativa in vista del grande appuntamento di fine luglio – ha spiega Vescovi –. Il 28 e 29 luglio, infatti, la nostra città accoglierà circa 2.700 pellegrini provenienti da Madrid e Valencia, che parteciperanno al Giubileo della Speranza”.

“Questi numerosi giovani spagnoli si inseriscono in un flusso ancora più ampio di pellegrini – ha continuato – : durante il periodo estivo, sono attese a Perugia circa 10.000 persone provenienti da diverse parti d’Italia e del mondo. Stiamo dunque lavorando con entusiasmo e attenzione per garantire la migliore accoglienza possibile. L’incontro di ieri – ha aggiunto Vescovi – è stato un momento importante per definire insieme i dettagli organizzativi e permettere ai pellegrini di vivere un’esperienza autentica nella nostra città, ricca di storia, cultura e spiritualità”. “Perugia si prepara a mostrarsi in tutta la sua bellezza, pronta ad aprire le sue porte e il suo cuore a questi giovani e alle loro famiglie – ha concluso il consigliere delegato –, in uno spirito di fraternità e condivisione che è pienamente in linea con il significato profondo del Giubileo”.

Nei prossimi giorni proseguiranno gli incontri di coordinamento per perfezionare ogni aspetto dell’accoglienza, con il desiderio di rendere questo evento un’occasione di crescita, incontro e festa per tutta la comunità. Proprio nei giorni scorsi a Roma era stato presentato il nuovo Decreto presidente del consiglio dei ministri per il Giubileo 2025, che conterrà tra l’altro l’istituzione di una nuova azione che destina 3 milioni di euro alla Regione Umbria per far fronte agli oneri derivanti dall’accoglienza dei visitatori attesi. L’articolazione della spesa sarà prodotta dalla Regione che assumerà anche veste di soggetto attuatore che ha avviato da tempo le interlocuzioni con Ferrovie, Rfi, Trenitalia, Anas, Protezione civile. Da parte del Ministero dell’Interno e delle prefetture interessate.