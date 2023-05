Funerali di Nika, Perugia piange la minorenne morta nell’incidente di Torricella

Perugia, 31 maggio 2023 – “Nika sarà sempre con noi. Perché la sua vita continua nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata”. Così nel pomeriggio di oggi Don Vasyl nella chiesa di Ponte della Pietra a Perugia ha sostenuto la famiglia, la madre Tatiana e il padre Alessandro e i tantissimi giovani intervenuti ai funerali di Nika Myshko, la 16enne che ha perso la vita nell’incidente di Torricella in cui nella notte tra sabato e domenica hanno perso la vita anche l’amica Ana Tuja di 15 anni e Julio Cesar Vera Quinonez di 28 che guidava senza patente ne assicurazione l’auto volata nella scarpata sul raccordo Perugia-Bettolle. Il quarto ragazzo, fratello della più giovane del gruppo, è invece ricoverato in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Grande la commozione delle centinaia di partecipanti molti dei quali rimasti sotto la pioggia battente, tanto che un’adolescente ha perso i sensi appena fuori dalla chiesa, soccorsa dall’ambulanza chiamata dal vice sindaco Merli, che ha partecipato alla cerimonia funebre in rappresentanza di tutta la città di Perugia.

Ieri proprio in una nota ufficiale il sindaco Andrea Romizi ha scritto che l’amministrazione comunale "si unisce al dolore delle famiglie di Ana, Nika e Julio Cesar, le giovani vittime dell’incidente avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 maggio. Nella nostra città tutti e tre hanno studiato, intrecciato amicizie, sognato, pensato al futuro e condotto le loro vite finché il loro percorso si è interrotto nel modo più drammatico. Una perdita che non lascia in pace le nostre coscienze e di fronte alla quale si può cercare conforto solo nella condivisione del dolore. A nome della nostra comunità, che viene colpita nel modo più duro dalla piaga degli incidenti mortali, giungano ai familiari e agli amici delle vittime l’affetto e la vicinanza più sentiti dell’amministrazione”. Intorno alle 18 l’uscita della bara bianca è stata accolta da palloncini bianchi e rosa e da un commosso applauso. I ragazzi in segno di cordoglio avevano deciso di vestirsi tutti di bianco e hanno posato le mani sul carro funebre al suo passaggio come se non volessero lasciare andare la amica. Domani mattina in via della viola a Perugia nella chiesa ortodossa si terrà l’ultimo saluto ad Ana.

Sa.Mi.